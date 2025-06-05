استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير الصّحة العامّة ركان ناصر الدين، وبحث معه في مسودّة المرسوم التّطبيقي الخاص بالوكالة الوطنيّة للدّواء، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لدرسها وإقرارها.
كما أطلعه على تفاصيل الخطّة الوطنيّة لمكافحة السّرطان، لافتًا إلى أنّ "التّغطية الدّوائيّة لهذا الدّاء زادت بنسبة 43 في المئة خلال الشّهرين الماضيين".
وأوضح ناصر الدين "أنّه أطلع رئيس الجمهوريّة على نتائج اجتماعات منظمة الصحة العالمية، لاسيّما لجهة استعادة لبنان حقّه في التّصويت"، وعرض أيضًا وضع مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، والاتصالات الّتي أُجريت مع صندوق أبو ظبي للتّنمية لتأمين دعم الصّندوق للمستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة عرض مع الرئيس عون وضع مستشفى بيروت: التغطية الدوائية للسرطان زادت 43% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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