بوعبود خلال لقاء حول كتاب "لبنان قلب الله": عنوان يحمل في طيّاته تأملاً في عمق الكينونة اللبنانية

أُقيم في المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة لقاء حول كتاب "​لبنان قلب الله​" للنائب ​نقولا الصحناوي​ في حرم المعهد حضره الاب بطرس عازار ورئيس المعهد والاباء المدبرين بشارة ايليا وابراهيم بوراجل وشربل قبلان مستشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع ومدير المعهد الاب ​شربل بوعبود​ والاب نجيب بعقليني رئيس جمعية "عدل ورحمة".

ولفت الأب بو عبود، في كلمته، الى أننا "نجتمع اليوم لنحتفي بإصدارٍ مميّز يحمل عنوانًا بالغ الدلالة والرمزية: لبنان قلب الله. هو عنوان لا يمرّ كغيره من العناوين، بل يحمل في طيّاته نداءً روحياً، ورجاءً وطنياً، وتأملاً في عمق الكينونة اللبنانية".

وقال "لقد شاء صحناوي، أن يخطّ بقلمه سِفرَ محبةٍ لهذا الوطن الجريح، لكنّه لم يفقد بعدُ قدرته على الشهادة، وعلى حمل رسالته التاريخية الفريدة في هذا الشرق المضطرب".

بدوره، لفت الصحناوي، الى أنه "لا يهدف هذا الكتاب إلا إلى ان يشكل مرجعا يعرض للقصص والمواقع والشخصيات المتعلقة بلبنان خلال المرحلة التي لا تزال دلائلها محفوظة والتي تمتد من العصور القديمة إلى العصور الوسطى".