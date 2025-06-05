رئيس الجامعة اللبنانية عيّن نجاز علولو مديرة لكلية الصحة- الفرع الخامس

عيّن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، الدكتورة نجاز جليل علولو مديرةً لكليّة الصّحة العامّة- الفرع الخامس، وذلك اعتبارًا من 21 أيّار 2025.
مع الإشارة إلى أنّ علولو حائزة على دكتوراه في الكيمياء الحيويّة وعلم الأحياء الخلوي والجزيئي من جامعة باريس، وهي عضو في الجمعيّة الأميركيّة لأبحاث السرطان، وفي رصيدها مجموعة من الأبحاث المنشورة في مجلّات عالميّة مُحكمة تتعلّق بعلوم السّرطان وهندسة الأنسجة الحيويّة وأمراض القلب.
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