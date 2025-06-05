شقير بحث مع سفير كوبا بتنمية العلاقات الاقتصادية وتسلم منه دعوة إلى معرض هافانا الدولي

استقبل رئيس "الهيئات الاقتصاديّة" ​محمد شقير​ في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، سفير ​كوبا​ لدى لبنان خورخي ليون كروز، وبحث معه في سبل تنمية العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين.

وأكّد شقير "اهتمام القطاع الخاص بتعزيز التّعاون مع نظيره الكوبي، لا سيّما اتخاذ كل الخطوات اللّازمة لزيادة التّبادل التّجاري البيني، وتسهيل إدخال المنتجات الصّناعيّة اللّبنانيّة إلى الأسواق الكوبيّة، لما تتمتّع به من جودة عالية ومواصفات عالميّة".

من جهته، شكر السّفير الكوبي شقير على "اهتمامه بتنمية العلاقات الاقتصاديّة بين لبنان وكوبا"، مؤكّدًا "اهتمام بلاده بكل ما من شأنه تعزيز التّعاون الاقتصادي الثّنائي".

كما سلّمه دعوةً لزيارة كوبا مع وفد اقتصادي، خلال تنظيم معرض هافانا الدّولي الّذي سيُقام بين 24 و29 تشرين الثّاني المقبل.

من جهته، أشار شقير إلى "أهميّة حصول هذه الزّيارة، كونها تمثّل فرصةً للتّواصل بشكل مباشر بين رجال الأعمال في البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة وتعزيز التّعاون الاقتصادي بين البلدين".