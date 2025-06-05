القطاع الغربي في اليونيفيل: تعاون مستمر في دعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان

اعلنت "​اليونيفيل​" في بيان ان القطاع الغربي لليونيفيل، بقيادة العميد نيكولا ماندوليسي، "يعزز وجوده في ​جنوب لبنان​ من خلال مسار شامل للتعرف على المنطقة، والتواصل المباشر مع السلطات المحلية، والاستماع الفعّال إلى احتياجات السكان، وتنفيذ مشاريع ملموسة لصالح المجتمعات المتضررة جراء الحرب الأخيرة.

في إطار تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، تلعب أنشطة التواصل مع القادة الرئيسيين (​KLE​) دورًا أساسيًا في بناء علاقات الثقة والتعاون مع الممثلين المؤسساتيين المحليين، مما يتيح فهمًا مباشرا للسياق والاحتياجات الفعلية للمناطق".

واشار البيان الى انه"في 3 حزيران الحالي، التقى قائد الكتيبة الإيطالية في القطاع العقيد جياكومو تريكازي، رئيس بلدية الكنيسة الجديد حسن سويدان، حيث سلط الاجتماع الضوء على عودة حوالي 80% من السكان بعد النزاع، وأتاح الفرصة لجمع الطلبات العاجلة فيما يتعلق بالمعدات الإدارية، والمساعدة الصحية، والدعم اللوجستي.

وفي 30 آيار الماضي، قام الفوج الماليزي بتنفيذ نشاط KLE في بلدية برعشيت، حيث التقى رئيس البلدية المنتهية ولايته المهندس علي شهاب وخلفه المعين عباس محمود، وتم البحث في تعزيز العلاقات المؤسسية. وقد شهدت المناسبة افتتاح مشروع بقيمة 2,500 دولار أميركي لتركيب 40 مرآة طرقية محدبة، مما يحسن السلامة المرورية للسكان ودوريات اليونيفيل. وقد تبع هذا المشروع جولة "المشاركة المجتمعية" للحوار المباشر مع المواطنين".

اضاف البيان:"تم الانتقال من مرحلة الاستماع إلى التنفيذ الفعلي من خلال مشاريع عدة ذات تأثير اجتماعي وبيئي كبير، تم تصميمها وفقًا لأولويات المجتمعات المحلية:

• في طير فلسيه، تم افتتاح مشروع أثر سريع في 3 حزيران يتضمن محطة طاقة شمسية، ونظام تنقية مياه الشرب، وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية. يهدف المشروع، الذي رعاه الفوج الماليزي، إلى ​تحسين جودة الحياة​ من خلال حلول مستدامة ومتجددة، مما يقلل الاعتماد على مصادر الطاقة المكلفة والملوثة.

• في بلدة معركة، في اليوم نفسه، تم تسليم مشروع CIMIC لتوسيع شبكة الصرف الصحي عبر تركيب 850 مترًا من الأنابيب. يهدف المشروع، الذي نشأ بناءً على طلب رئيس البلدية، إلى تحسين الظروف الصحية لسكان الحي الشرقي من البلدة.

• في 4 حزيران، في بلدة جويا، تم استكمال مشروع CIMIC لتوفير 28 لوحة شمسية لمقر البلدية، بهدف تعزيز الاستقلالية للطاقة للمبنى العام، وضمان خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، وتعزيز نموذج تنمية مستدام.

جميع المواد المقدمة تم شراؤها محليًا، مع احترام المعايير التقنية المطلوبة، بهدف تحفيز اقتصاد المنطقة".

وقال قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال مندوليسي ان "اليونيفيل – القطاع الغربي ملتزمة و مستمره في نهج إنساني مركزي لا يقتصر النهج التشغيلي للقطاع الغربي في اليونيفيل على تنفيذ المشاريع الفنية، بل يقوم على حوار دائم مع السلطات المحلية، واحترام عميق للديناميات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المضيفة"، لافتا الى ان " الأنشطة المذكورة تعكس نموذجًا فعّالًا للتعاون المدني-العسكري، حيث يتم تحويل الإستماع، والشفافية، وتقاسم الأهداف إلى نتائج ملموسة لصالح السكان".

وأكد ان "كل مشروع ينفذه القطاع الغربي لليونيفيل يقوم على بناء علاقة ثقة متبادلة، والنشاط المستمر لنشر المعلومات حول مهام البعثة، ليس فقط للمؤسسات، ولكن أيضًا للشباب الذين أعتبرهم عنصرًا أساسيًا في المجتمع اللبناني، فهم قادة المستقبل".

وختم:"نحن هنا لدعم صمود المجتمعات المحلية وتعزيز الانتعاش المستدام. وجودنا في خدمة السلام والرفاه الجماعي".