قوى الأمن: توقيف عصابة تهرّب عاملات من أماكن عملهن وتشغلهن بطرق مخالفة للقانون

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "على أثر ورود ملف تحقيق، موضوع شكوى إحدى المواطنات حول فرار مساعدتها المنزليّة بعد سرقتها مبلغ 2,300 دولار أميركي من داخل منزلها، إلى مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، وبنتيجة التّحقيق الذي أجرته المفرزة مع المدعو: "م. ح." (مواليد عام 1981، سوري) الّذي سبق أن أوقفه عناصر مخفر بعبدا في وحدة الدّرك الإقليمي للاشتباه بضلوعه بعمليّة السّرقة، اعترف أنّه أقدم على نقل المساعِدة إلى محلّة ​الأشرفية​، وسلّمها لشخص آخر يُدعى: "ع. ح." (مواليد عام 1979، سوداني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات من قبل عناصر المفرزة، تمّ تحديد مكان وجوده، استدراجه، وتوقيفه"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف أنّه سلّم المساعِدة إلى أقاربها ويجهل مكان إقامتهم، وأنّه يعمل لصالح فتاة إثيوبيّة تُدعى: "و. د." (مواليد عام 2006) ملقّبة بـ"باتي"، مبيّنةً أنّ "على الفور، قامت دوريّة من المفرزة بمداهمة مكان وجودها في محلّة مار الياس- بيروت، وأوقفتها".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معها، تبيّن أنّها بالاشتراك مع الموقوفَين الآخرين يشكّلون عصابةً تعمل على تهريب العاملات من أماكن عملهن، وتأمين مساكن لهن وتشغيلهن بطرق مخالفة للقانون، لقاء بدل مادي"، لافتةً إلى أنّه "تمّ ضبط عدد من الهواتف الخليويّة المستخدَمة في عمليّات التّواصل والتّنسيق بين أفراد الشّبكة، بالإضافة إلى مستندات تعود لإحدى العاملات اللّواتي تمّ تشغيلهن بطريقة غير شرعيّة".

وذكرت أنّ "التّحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، فيما العمل جارٍ لتوقيف المساعِدة الّتي سرقت المبلغ".