استقبل المدير العام للأمن العام اللّواء ​حسن شقير​ في مكتبه، نائب المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان والمنسّق المقيم ومنسّق الشّؤون الإنسانيّة ​عمران ريزا​، وعرض معه الأوضاع العامّة في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة الّتي تمر بها البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء شقير عرض مع ريزا الأوضاع العامة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.