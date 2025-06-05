موفدو بعثات الحج اللبنانية: الحجاج بخير ويؤدون المناسك بطمأنينة

صعد ​حجاج لبنان​ اليوم إلى صعيد ​جبل عرفة​، ملبّين نداء الحج، ومؤدّين أحد أهم مناسك الفريضة. وأكّد موفدو بعثات الحج اللّبنانيّة أنّ "الحجّاج بخير ويتمتّعون بصحة جيّدة، ويؤدّون المناسك بطمأنينة، في ظل رعاية طبيّة وتنظيم دقيق من السّلطات السّعوديّة".

ويواصل الحجاج بعد مغيب شمس اليوم، التوجّه إلى مزدلفة للمبيت، استعدادًا لمناسك يوم النحر وأيام التشريق.