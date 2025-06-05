نفوق أكثر من 300 رأس ماعز في بلدة عين الذهب العكارية والتحقيقات جارية

شهدت بلدة عين الذهب في محافظة عكار، نفوق أكثر من 300 رأس ماعز من قطيع يعود للمواطن محمد يحيى طه وشقيقته هلا، وسط مخاوف من تدهور حال ما تبقّى من القطيع.
وتوجّه إلى المكان رئيس المجلس البلدي حسين طالب، والمختاران ناصر مرعي وعبدالحميد علي، حيث اطّلعوا على حجم الكارثة وسطّروا إفادةً رسميّةً بالواقعة. كما حضرت دوريّة أمنيّة وفتحت تحقيقًا في نوعيّة الأدوية الّتي أُعطيت للقطيع أخيرًا.
من جهتها، استدعت الجهات المعنيّة خبراء من مصلحة الزّراعة في عكار، الّذين أخذوا عيّنات مخبريّة من الحيوانات النّافقة، لتحليلها والتّوّصل إلى الأسباب الدّقيقة وراء الكارثة.
وأشار صاحب القطيع إلى "أنّه يشتبه في أنّ دواءً تمّ استخدامه أخيرًا، هو السّبب المباشر للنّفوق الجماعي"، فيما لا تزال التّحقيقات جاريةً لتحديد نوع المادّة، وما إذا كانت تحتوي على مواد سامّة ومصدرها، واتخاذ الإجراءات المناسبة.
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