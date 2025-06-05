شدّد النّائب نبيل بدر، على أنّه "أن تستقبل بيروت عيد الأضحى المبارك، ويستقبله معها أبناؤها وزوّارها العرب بمشهدٍ مُخزٍ من أكوام النّفايات وروائح الخزي المنتشرة… فهذا عار لا يُحتمل!".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "بيروت الّتي كانت منارة العرب، تُهان اليوم أمام أعين الجميع، بلا خجل، بلا مساءلة، وبلا أدنى مسؤوليّة"، مؤكّدًا أنّ "على مَن بيدهم القرار أن يتحرّكوا فورًا. بيروت ليست مزبلة… ولن نرضى أن تُحوَّل إلى واحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر بدر انتقد مشهد أكوام النفايات بالعاصمة: بيروت ليست مزبلة ولن نرضى أن تُحوَّل إلى واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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