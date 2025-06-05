بدر انتقد مشهد أكوام النفايات بالعاصمة: بيروت ليست مزبلة ولن نرضى أن تُحوَّل إلى واحدة

شدّد النّائب ​نبيل بدر​، على أنّه "أن تستقبل ​بيروت​ عيد الأضحى المبارك، ويستقبله معها أبناؤها وزوّارها العرب بمشهدٍ مُخزٍ من أكوام النّفايات وروائح الخزي المنتشرة… فهذا عار لا يُحتمل!".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "بيروت الّتي كانت منارة العرب، تُهان اليوم أمام أعين الجميع، بلا خجل، بلا مساءلة، وبلا أدنى مسؤوليّة"، مؤكّدًا أنّ "على مَن بيدهم القرار أن يتحرّكوا فورًا. بيروت ليست مزبلة… ولن نرضى أن تُحوَّل إلى واحدة".