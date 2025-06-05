- 1/2
- 2/2
أصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، "الإحصاءات الشّهريّة لحالات التّزوير الّتي ضُبطت من قبل عناصر الأمن العام اللبناني في الدّوائر والمراكز الحدوديّة كافّة".
ونبّه المسافرين حول "المسؤوليّة القانونيّة المترتّبة عليهم لدى استخدام المستندات المزوّرة، وما ينتج عن ملاحقة قضائيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام أصدر الإحصاءات الشهرية لحالات التزوير في الدوائر والمراكز الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.