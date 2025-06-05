الأمن العام أصدر الإحصاءات الشهرية لحالات التزوير في الدوائر والمراكز الحدودية

أصدر مكتب شؤون الإعلام في ​المديرية العامة للأمن العام​، "الإحصاءات الشّهريّة لحالات التّزوير الّتي ضُبطت من قبل عناصر ​الأمن العام اللبناني​ في الدّوائر والمراكز الحدوديّة كافّة".

ونبّه المسافرين حول "المسؤوليّة القانونيّة المترتّبة عليهم لدى استخدام المستندات المزوّرة، وما ينتج عن ملاحقة قضائيّة".