فضل الله: نشيد بكل حوار يُسهم بتبريد الساحة الداخلية ويعزز التكاتف الحكومي

توجّه العلامة السيّد ​علي فضل الله​، بالتّهنئة إلى اللّبنانيّين بعامّةً والمسلمين بخاصّةً، بحلول ​عيد الأضحى​ المبارك، سائلًا الله أن "يحمل معه تباشير الأمل والأمان والوحدة والاستقرار والصّمود".

وأشاد بـ"كل حوار يُسهم في تبريد السّاحة الدّاخليّة، ويعزّز التّكاتف على الصّعيد الحكومي، لأنّه يفسح في المجال لمعالجة الكثير من القضايا الّتي تهم اللّبنانيّين في هذا الوقت وما أكثرها، وفي الأولويّة منها قضايا الإعمار...".

وقد تلقّى فضل الله عددًا من البرقيّات المهنّئة بعيد الأضحى، على رأسها برقيّات من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، السّفير التّونسي في لبنان بوراوي الإمام، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، ورئيس مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة رفيق شلالا.

من جهة أخرى، يؤم فضل الله المصلّين في صلاة العيد، في تمام السّاعة السّابعة من يوم غد الجمعة الواقع فيه 6 حزيران، في مسجد الحسنين في حارة حريك، ويٌلقي بعدها خطبتَي صلاة العيد.