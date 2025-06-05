انتخابات تكميلية لستة أعضاء لنقابة خبراء السير وتعيين بشير عبد الجليل نقيبًا

جرت انتخابات تكميليّة لستّة أعضاء لنقابة خبراء السير في لبنان، وفاز كل من الخبراء أنطوان عواد، الياس الدهان، جميل أبو فراج، مالك محمود، طانيوس الحاج؛ وجان الطويل.

وقد تمّ توزيع المراكز على الشّكل التالي: بشير عبد الجليل نقيبًا، أنطوان عواد نائبًا للنّقيب، مالك محمود نائبًا للنّقيب للشّؤون الاجتماعيّة، طانيوس الحاج أمينًا للسّرّ، جميل أبو فراج نائب أمين السّرّ، ريمون نهرا أمينًا للصّندوق، الياس القزي نائب أمين الصّندوق ولجنة الإعلام، الياس الياس لجنة التأمين، فادي الرز لجنة الإعلام ولجنة التّأمين، جان الطويل لجنة العلاقات العامّة، جوزف قازان مستشارًا والياس الدهان مستشارًا.