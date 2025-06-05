بري عرض مع هيل والحاج الأوضاع العامة ومع لاثارو المستجدات الميدانية بالجنوب

استقبل رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التّينة، وكيل وزارة الخارجيّة الأميركيّة السّابق للشّؤون السّياسيّة السّفير ديفيد هيل، حيث كانت جولة أفق على تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدّات السّياسيّة.
والتقى أيضًا قائد قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان اللّواء آرولدو لاثارو، وتمّ خلال اللّقاء عرض لآخر المستجدّات الميدانيّة في الجنوب، لاسيّما في منطقة عمل قوّات "اليونيفيل".
كما استقبل برّي وزير الإتصالات شارل الحاج، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة ولشؤون متّصلة بقطاع الإتصالات.
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