بري عرض مع هيل والحاج الأوضاع العامة ومع لاثارو المستجدات الميدانية بالجنوب

استقبل رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، وكيل وزارة الخارجيّة الأميركيّة السّابق للشّؤون السّياسيّة السّفير ​ديفيد هيل​، حيث كانت جولة أفق على تطوّرات الأوضاع في ​لبنان​ والمنطقة والمستجدّات السّياسيّة.

والتقى أيضًا قائد قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة (​اليونيفيل​) العاملة في جنوب لبنان اللّواء آرولدو لاثارو، وتمّ خلال اللّقاء عرض لآخر المستجدّات الميدانيّة في الجنوب، لاسيّما في منطقة عمل قوّات "اليونيفيل".

كما استقبل برّي وزير الإتصالات ​شارل الحاج​، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة ولشؤون متّصلة بقطاع الإتصالات.