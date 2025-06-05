الحجار استقبل لاثارو: لبنان حريص على أقصى درجات التعاون

أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال استقباله في مكتبه رئيس بعثة "اليونيفيل" السابق الجنرال أرولدو لاثارو، "حرص لبنان على أقصى درجات التعاون، لا سيما في هذه المرحلة".
وتناول اللقاء عمل البعثة في جنوب لبنان، والتعاون الوثيق بين اليونيفيل والدولة اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته.
ويأتي ذلك بعد أن عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الميجر جنرال ديوداتو أباغنارا، قائدًا جديدًا لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل).
إلى ذلك، استقبل الوزير الحجار سفير لبنان لدى مصر علي الحلبي.
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