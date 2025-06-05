رجي أجرى مع هيل جولة أفق تناولت مسائل إقليمية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين ​يوسف رجي​، المدير المسؤول عن الملف اللّبناني في معهد الشّرق الأوسط للأبحاث السّفير الأميركي السّابق لدى لبنان ​ديفيد هيل​، وكانت جولة أفق تناولت المسائل الإقليميّة، وجرى تبادلٌ للآراء بشأنها.

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