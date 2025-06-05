فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة عن الفترة 2026-2028

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، أنّ "​لبنان​ فاز اليوم بعضويّة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ​الأمم المتحدة​ في نيويورك عن الفترة 2026-2028، وذلك بعد أن تمّ انتخاب لبنان أيضًا كأحد نوّاب رئيسة الجمعيّة العامّة للدّورة 80 أنالينا بيربوك".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا الفوز يأتي نتيجةً للجهود الّتي قادتها وزارة الخارجيّة عبر بعثة لبنان الدّائمة لدى الأمم المتّحدة في نيويورك"، لافتةً إلى أنّ "هذا الفوز سيعزّز من دور لبنان في الأمم المتّحدة ومن مشاركته الفعّالة في العمل المتعدّد الجهات. كما يدلّ هذا الفوز على ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وبالدّور الّذي يضطلع به كدولة مؤسّسة وفاعلة في الأمم المتّحدة".