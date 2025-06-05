"الجزيرة" عن مصدر طبي: مقتل 4 صحفيين في قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في مدينة غزة

نقلت قناة "الجزيرة" مصدر طبي بالمستشفى المعمداني في مدينة غزة، عن مقتل 4 صحفيين في قصف إسرائيلي على المستشفى، في وقت يكثّف فيه الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة المحاصر.
والصحفيون الشهداء هم سليمان حجاج الذي يعمل في قناة فلسطين اليوم الفضائية، سمير الرفاعي من وكالة شمس نيوز، وإسماعيل بدح المصور في قناة فلسطين اليوم الفضائية.
وقال مدير المستشفى المعمداني في غزة فضل نعيم في تصريح لقناة "الجزيرة"، إنّ "قوات الاحتلال استهدفت المستشفى بشكل مباشر"، مشيرًا إلى أنّ "استهداف الاحتلال للمستشفى هو الثامن من نوعه منذ بدء الحرب".
وأضاف "عبء كبير جدا على المستشفى بعد خروج الكثير من مشافي القطاع عن الخدمة"، لافتًا إلى أنّه إضافة إلى القتلى "لدينا الكثير من الجرحى حتى الآن بسبب القصف الإسرائيلي".
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