الداخلية السورية: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى الأراضي اللبنانية

ذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان، أنّ "مديرية الأمن الداخلي في مدينة ​القصير​ في ​ريف حمص​ أحبطت عملية تهريب أسلحة، حيث ضبطت شحنة تضم صواريخ موجهة مضادة للدروع وذخائر من عيار 30 مم، كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية".

ولفتت إلى أنّه "أُلقي القبض على السائق، وجرى مصادرة الأسلحة والذخائر، وأُحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

في 28 أيار، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية- سانا، بأن "رئيس هيئة الأركان السوري اللواء علي النعسان استقبل وفدًا عسكريًا وأمنيًا لبنانيًا، حيث بحث الاجتماع ملفات أمن الحدود وتعزيز سبل التعاون بين البلدين"، وذلك في إطار التواصل بين السلطات اللبنانية والسورية.