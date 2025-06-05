أمن الدولة أوقفت عاملَين بشركة لتفريغ بواخر الحبوب في مرفأ بيروت لتقاضيهما رشى

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​- قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "استكمالًا للجهود المبذولة في ​مكافحة الفساد​ وهدر المال العام، ونتيجة توافر معلومات دقيقة عن تجاوزات في آليّة توزيع قسائم تعبئة الحبوب، قام مكتب ​مرفأ بيروت​ في المديريّة بتوقيف عاملَين في إحدى شركات تفريغ بواخر الحبوب، لإقدامهما على فرض مبالغ ماليّة على سائقي الشّاحنات لقاء تسليمهم هذه القسائم".

وأوضحت في بيان، أنّ "خلال التّحقيق، اعترف الموقوفان بما نُسب إليهما"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني اُجري بحقّهما بناءً لإشارة القضاء المختص".