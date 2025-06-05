مركز عمليات طوارئ الصحة: جريح في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في برج قلاوية

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، "إصابة مواطن بجروح في غارة شنّها العدو الإسرائيلي واستهدفت سيّارةً في بلدة ​برج قلاوية​- قضاء بنت جبيل".

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