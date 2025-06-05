"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف عيترون ويارون والطيبة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدات ​عيترون​ و​يارون​ و​الطيبة​". كذلك أفاد مراسلنا عن "تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي دخل في أجواء الشرقي والليطاني واقليم التفاح".

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