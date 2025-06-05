نتانياهو أعلن استعادة جثتَي أسيرَين كانا لدى "حماس" في غزة: لن نهدأ حتى نعيد جميع أسرانا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، أنّ "في عمليّة خاصّة نفّذها جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي في ​قطاع غزة​، استعدنا جثّتَي أسيرَين كانا محتجزَين لدى حركة "حماس"، هما جودي وينشتاين-هاجي وغادي هاجي من كيبوتس نير عوز".

​​​​وزعم أنّهما "قُتلا في هجوم 7 تشرين الأوّل 2023، وتمّ اختطاف جثّتيهما إلى قطاع غزة"، مشدّدًا على "أنّنا لن نرتاح ولن نهدأ حتّى نعيد جميع أسرانا إلى الوطن، الأحياء منهم والأموات على حدّ سواء".

في سياق متّصل، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنّ "56 أسيرًا لا يزالون في الأَسر في غزة، منهم 33 قتلى و23 أحياء، لكن هناك خشية كبيرة على حياة 3 منهم".