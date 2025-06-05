أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "في عمليّة خاصّة نفّذها جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، استعدنا جثّتَي أسيرَين كانا محتجزَين لدى حركة "حماس"، هما جودي وينشتاين-هاجي وغادي هاجي من كيبوتس نير عوز".
وزعم أنّهما "قُتلا في هجوم 7 تشرين الأوّل 2023، وتمّ اختطاف جثّتيهما إلى قطاع غزة"، مشدّدًا على "أنّنا لن نرتاح ولن نهدأ حتّى نعيد جميع أسرانا إلى الوطن، الأحياء منهم والأموات على حدّ سواء".
في سياق متّصل، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنّ "56 أسيرًا لا يزالون في الأَسر في غزة، منهم 33 قتلى و23 أحياء، لكن هناك خشية كبيرة على حياة 3 منهم".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو أعلن استعادة جثتَي أسيرَين كانا لدى "حماس" في غزة: لن نهدأ حتى نعيد جميع أسرانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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