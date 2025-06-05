"الأخبار": قوة من الجيش تتوجه إلى أطراف ميس الجبل لإزالة ساتر ترابي استحدثته القوات الإسرائيلية

أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّ "قوة من الجيش اللبناني تتوجه إلى كروم الشراقي في أطراف ميس الجبل الشرقية لإزالة الساتر الترابي الذي استحدثته قوات الجيش الإسرائيلي ليل أمس".
ومساء أمس، تجاوزت قوة مشاة إسرائيلية مولفة من عشرين جنديًا الخط الازرق شرق بلدة ميس الجبل في منطقة "كروم المراح" ثم تحركت باتجاه منطقة "كروم الشراقي" برفقة جرافة.
ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.
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