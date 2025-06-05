دول الناتو تخضع لإرادة ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث إن التزام حلف الناتو بنسبة 5% للإنفاق الدفاعي والأمني ​​سيتحقق، ويتواجد في بروكسل لعقد اجتماع مع زملائه من وزراء دفاع الناتو.

ويُعدّ الإنفاق الدفاعي القضية الرئيسية اليوم الخميس في بروكسل، حيث يجتمع وزراء حلف الناتو. لدراسة كيفية التعامل مع مطالب الولايات المتحدة بزيادة الإنفاق إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حديثه لوسائل الإعلام قبيل اجتماع الناتو، قال هيجسيث إن على حلفاء الولايات المتحدة أن يكونوا "جاهزين للقتال".

وقال: "نحن هنا لمواصلة العمل الذي بدأه الرئيس ترامب، وهو الالتزام بنسبة 5% للإنفاق الدفاعي على مستوى هذا التحالف، وهو ما نعتقد أنه سيتحقق".

وكان دونالد ترامب صرّح بأن على حلفاء الناتو زيادة استثماراتهم في الدفاع والأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي - وهو مقياس للثروة الوطنية - ارتفاعًا من الهدف الحالي البالغ 2%.

وعلم أن وزراء الدفاع في حلف الناتو بستعدون للموافقة على طلب ترامب في مووع نسبة الـ5%، وكان التحالف يستعد لزيادة النسبة إلى 3.5%.

لا انسحاب من الناتو

وقال وزير الدفاع الأميركي للصحفيين إنه "مُشجع للغاية" سماع الدول تقول إنها بحاجة إلى إنفاق المزيد على الدفاع. وعندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفكر في الانسحاب من التحالف إذا شعرت أن الحلفاء لا يُقدمون ما يكفي، أجاب: "ليس هذا ما نحن هنا لمناقشته".

وأضاف أن التحالف "يسير في اتجاه لا قيمة له"، قائلاً إن الدول شكرت دونالد ترامب على "إحياء" الناتو. وقال: "الدول المشاركة تتجاوز 2% بكثير، ونعتقد أنها قريبة جدًا، بل تكاد تكون قريبة من الإجماع، على التزام 5% لحلف الناتو".

وتدعو الولايات المتحدة حلفاء الناتو إلى إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما يفوق بكثير الأهداف الحالية.

وأضاف هيجسيث: "هناك بعض الدول التي لم تصل إلى هذه النسبة بعد، لن أذكر أسماء".