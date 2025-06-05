9 مصابين في هبوط اضطراري لطائرة في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب تسعة ركاب على متن طائرة تابعة لشركة رايان إير المتجهة إلى ميلانو، عندما اضطرت الطائرة للهبوط اضطرارياً في وقت متأخر من مساء أمس "الأربعاء" في جنوب ألمانيا، بسبب اضطرابات جوية شديدة نجمت عن عاصفة رعدية، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية.

وذكرت الشرطة في بافاريا في بيان لها، أن الظروف الجوية دفعت الطيار إلى الهبوط الاضطراري في ميمينجين على بعد حوالي 113 كيلومتراً غربي ميونيخ.

وقالت الشرطة إن تسعة ركاب أصيبوا في الاضطرابات الجوية، رغم هبوط الطائرة بأمان، مشيرة إلى أن شركة الطيران تنظم عمليات نقل بالحافلات إلى ميلانو، لأن سلطات الطيران المحلية لم توافق على مواصلة الرحلات الجوية من ميمينجين.