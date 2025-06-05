النيابة العامة الروسية اعتبرت أنشطة "المجلس الثقافي البريطاني" غير مرغوب بها في البلاد

أعلنت النيابة العامة الروسية، أنها تعتبر أنشطة "​المجلس الثقافي البريطاني​" غير مرغوب بها في ​روسيا​.

وقالت النيابة في بيان: "يعتبر المجلس كيانًا مستقلا، يُنشئ جميع أعماله وفقًا لأولويات حكومة بريطانيا، وهو مسؤول أمام البرلمان، وتموله وزارة الخارجية في البلاد"، مضيفة "أعضاء المجلس، تحت ستار الأنشطة التعليمية والثقافية، وتنظيم فعاليات تعليمية متنوعة، بحجة تدريس اللغة الإنجليزية، يروجون في الواقع للمصالح والقيم البريطانية طويلة الأمد في مجالات التعليم والثقافة وسياسات الشباب".

ولفتت إلى أنّه "يتم الترويج والدعم بنشاط لحركة المثليين، المحظورة في روسيا. وتُنفذ مشاريع مختلفة لتشويه سمعة السياسة الداخلية والخارجية الروسية بشكل منهجي"، وذكرت أنّ "هدف المنظمة غير الحكومية هو أيضًا "تخليص سكان الجمهوريات السوفيتية السابقة من هويتهم الروسية"