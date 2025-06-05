كيم جونغ أون تعهّد خلال اجتماع مع شويغو بتقديم "دعم غير مشروط" لروسيا

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​، أكد خلال اجتماع مع سكرتير مجلس الأمن الروسي ​سيرغي شويغو​، أن حكومة بيونغ يانغ ستواصل "دعمها غير المشروط" ل​روسيا​، فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وقضايا أخرى.

وقالت الوكالة إن كيم جونغ أون، أكد أن بلاده ستلتزم بمسؤولية ببنود المعاهدة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، ناقش الاجتماع قضايا تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية، والتعاون المتبادل في مختلف المجالات.

يُذكر أن في أواخر شهر نيسان الماضي، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر للجنود الكوريين الشماليين على قتالهم ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية بعد تحريرها.