الجيش الأميركي أعلن اعتقال "قيادي" في تنظيم "داعش" خلال عمليات في العراق وسوريا

أعلنت القيادة العسكرية الوسطى الأميركية (سنتكوم)، في بيان، عن اعتقال "قيادي" في تنظيم "​داعش​" خلال عمليات نفذتها نهاية أيار في ​العراق​ وسوريا في إطار التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي.

وأوضحت أن ​الجيش الأميركي​ شارك في ست عمليات، خمس في العراق وواحدة في سوريا، أسفرت عن مقتل شخصَين واعتقال شخصيَن بينهما قيادي في "داعش" في العراق، دون تحديد هويته.

وأضافت أن هذه العمليات نفذها شركاء الولايات المتحدة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، والجيش العراقي.

وفي العراق، تواصل خلايا إرهابية مهاجمة الجيش والشرطة بشكل متقطع، لكن هذه الهجمات تتراجع وتيرتها وتنفّذ بشكل رئيسي في مناطق ريفية ونائية.

وهناك خلايا مماثلة نشطة في سوريا أيضا حيث تستهدف خصوصا القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي التقى أخيرا الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية إلى "مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة صعود تنظيم داعش".