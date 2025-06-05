الحجاج يتوافدون إلى جبل عرفة لأداء ركن الحج الأعظم

يتواصل توافد ​الحج​اج إلى جبل عرفة، وذلك بعد أن اكتمل التوافد إلى مشعرِ منى، حيث قضى قسم من الحجاج ليلتَهم في مشعرِ منى قبل أن يتوجهوا فجرًا إلى صعيدِ عرفة وذلك لأداءِ الركنِ الأعظم من أركان الحج.

وسيقضي الحجاج، الذين تجاوز عددهم 1,4 مليون شخص، نهارهم في جبل عرفة في أداء العبادات، من الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، حتى غروب الشمس.

وبعد الغروب، سيتوجه الحجاج إلى مشعر مزدلفة، الذي يتوسط عرفة ومِنى، للاستراحة والمبيت هناك استعدادا لعيد الأضحى. ويبدأ الحجّاج في جمع بعض الحصى الذي سيستخدمونه في رمي جمرة العقبة.

ودعت السلطات السعودية هذا الأسبوع الحجّاج إلى البقاء داخل خيامهم بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة بعد الظهر في يوم عرفة، لتفادي التعرض لشمس الصحراء الحارقة.

وكانت قد حذّرت وزارة الصحة السعودية، في بيان،، من "تسلّق الجبال أو المرتفعات في يوم عرفة" لما يسبّبه ذلك من "إجهاد بدني شديد يزيد من احتمال التعرض للإجهاد الحراري".

ونصحت الوزارة أيضا الحجيج بالتنقل بالمظلة وشرب كمية كافية من السوائل.

وعشية ركن عرفة الأعظم، وصلت معدلات الحرارة الأربعاء إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة ومشاعر عرفات ومنى ومزدلفة، وفق المركز الوطني للأرصاد.

وتشهد ساحة عرفات وجودًا ميدانيًا مكثفًا للجهات الحكومية من مختلف القطاعات الأمنية والطبية والبلدية، حيث يتم تشغيل مستشفى جبل الرحمة، وعدد من المراكز الصحية والنقاط الإسعافية المنتشرة في نطاق المشعر، لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الفورية، وفق وسائل الإعلام السعودية.