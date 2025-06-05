سلطات أوكرانيا: 5 قتلى في شمال أوكرانيا في هجوم بمسيّرات روسية

أعلنت سلطات ​أوكرانيا​، عن مقتل خمسة أشخاص على الأقلّ، في ​هجوم روسي​ بطائرات مسيّرة استهدف ليل الأربعاء-الخميس مدينة بريلوكي في شمال أوكرانيا. وأوضحت أن الهجوم "ألحق أضرارا بمبان في منطقة سكنية" وأوقع فضلا عن القتلى ستة جرحى نُقلوا إلى المستشفى. ويأتي ذلك في ظل استمرار هجمات أوكرانية عبر طائرات مسيّرة على مناطق روسية، في وقت تتواصل فيه ​الحرب في أوكرانيا​.

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