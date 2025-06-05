ترامب وجّه بفتح تحقيق بشبهة "التآمر" للتستّر على حالة بايدن "العقلية" وبايدن وصف الأمر بأنه "سخيف"

أمر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ محيطين بالرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​ "تآمروا" للتستّر على "حالته العقلية" والاستيلاء على صلاحياته، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ ترامب كلّف محامي البيت الأبيض "التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن".

وقال بايدن في بيان تعليقا على القرار: "اتخذت القرارات خلال رئاستي وأي تلميح بأنني لم أفعل هو أمر سخيف وكاذب".

وأضاف "هذا ليس سوى تشتيت من ترمب والجمهوريين في الكونغرس الذين يعملون على إقرار تشريعات كارثية".