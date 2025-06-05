الأمن الفيدرالي الروسي: الكشف عن أعمال استخباراتية تخريبية تقوم بها مؤسسة "أكسفورد روسيا" البريطانية

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن "أعمال استخباراتية تخريبية تقوم بها مؤسسة "أكسفورد روسيا" البريطانية".
ولفت، في بيان، إلى أنّه "تم الكشف عن الخلية المتطرفة المكونة من عناصر يحملون جنسية إحدى دول آسيا الوسطى، في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، كانت تروج للأيديولوجية الإرهابية، بناء على تعليمات من بولندا".
وأضاف الجهاز "المتهمون، قاموا بناء على تعليمات من مبعوث أجنبي لمنظمة إرهابية دولية موجود في بولندا، بنشر أيديولوجية إرهابية بين المسلمين المحليين والعمال المهاجرين، بهدف الاستيلاء على السلطة بالقوة وإنشاء ما يسمى بالخلافة العالمية".
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