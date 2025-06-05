أعلنت قيادة الجيش، أنّه "بتاريخ 4/6/2025، أقدم المواطن (ح.م.)، والمطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وفرض خوات، على إطلاق النار باتجاه أحد المواطنين قرب حاجز الملولة- ​طرابلس​ التابع للجيش، دون التمكن من إصابته، معرضًا حياة عناصر الجيش والمواطنين للخطر. فردّ العناصر بالمثل على مصدر النيران ما أدى إلى تعرّض مطلِق النار لإصابة طفيفة، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة. هذا، وبوشر التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: عناصرنا ردّت بالمثل على مطلوب لدى إطلاقه النار في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.