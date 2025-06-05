شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: التاريخ كتب شهادة وفاة جماعة الإخوان دون رجعة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها أيقنوا تماما أن عودتهم للمشهد أصبح أمر مستحيل، ومن ثم هذه الجماعة تريد العودة من باب الشائعات والأكاذيب للمشهد مرة أخرى، ولكن أيضا لن تنجح هذه الجماعة الإرهابية فى ذلك.

وأوضح هندي، أن هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على تزييف الوقائع وتحريف الحقائق، في محاولة لضرب الاستقرار وزرع بذور الفتنة بين صفوف المواطنين، متابعا:" شهدنا فى الآونة الأخير تصاعد حجم الشائعات التي تبثها اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإرهابية، والتي تسعى عبر حملات موجهة إلى إثارة الرأي العام المصري والتشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية تستهدف محاولة خلق مناخ من التشويش والاضطراب".

وأشار إلى أن الشارع المصرى لم ولن ينسى جرائم هذه الجماعة الإرهابية، ولعل أبرزها مذبحة دير الأنبا صموئيل، أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، هجوم قسم شرطة كرداسة، تفجير مديرية أمن الدقهلية، اغتيال النائب العام هشام بركات، وغيرها الكثير من الجرائم التى لن يغفرها لها التاريخ ولن ينساها الشعب المصرى مع مرور الزمن.

وأكد النائب عمرو هندي، أن الشعب المصرى لديه من الوعي ما يجعله مؤهلا لإفساد مخطط هذه الجماعة الإرهابية، ولن تنجح هذه الجماعة الإرهابية فى العودة ولو بأى شكل من الأشكال للمشهد مرة أخرى، وأن التاريخ كتب شهادة وفاة هذه الجماعة دون رجعة.



