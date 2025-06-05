الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم "الخميس" التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مختلف القطاعات الأمنية واكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر، لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وأضافت أن مختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية، وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام .

ورصدت وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات، حيث اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، ومع غروب الشمس تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، ويُصلّون فيها المغرب والعشاء، ويبيتون فيها حتى فجر يوم غد العاشر من شهر ذي الحجة.