ترامب يمنع سفر رعايا 12 دولة بينها إيران إلى أميركا ويحظر منح تأشيرات دخول للطلاب الأجانب في جامعة هارفرد

وقّع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمرا تنفيذيا منع بموجبه رعايا 12 دولة من السفر إلى الولايات المتّحدة، في خطوة برّرها برغبته في "حماية الأميركيين من جهات أجنبية خطرة"، وفقا للبيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ الحظر يشمل مواطني كلّ من أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، إضافة إلى سبع دول أخرى فرض ترامب قيودا على سفر رعاياها إلى الولايات المتحدة وهي بوروندي، كوبا، لااوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا.

وقال ترامب في رسالة مصورة إنّ الهجوم الأخير الذي استهدف تظاهرة يهودية في بولدر "سلّط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرّض لها بلدنا بسبب دخول رعايا أجانب دون فحص دقيق".

هذا، وأعلن الرئيس الأميركي أنّه فرض حظرا على منح تأشيرات دخول إلى الطلاب الأجانب الجدد الراغبين بالالتحاق بجامعة هارفرد، في خطوة جديدة من التصعيد الدائر بينه وبين عدد من المؤسّسات التعليمية العريقة التي يتّهمها بالترويج لأفكار يسارية تقدمية.