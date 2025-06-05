جامعة إيرلندية مرموقة أعلنت قطع علاقاتها مع إسرائيل

أعلنت ​جامعة ترينيتي كولدج​ الإيرلندية المرموقة، أأنّها ستقطع كلّ العلاقات مع ​إسرائيل​ احتجاجا على "الانتهاكات المستمرّة للقانون الدولي والإنساني" خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأتى ذلك غداة إعلان جامعة سويسرية قطع علاقاتها مع أبرز جامعات إسرائيل على خلفية الحدب في غزة.

وأبلغ مجلس إدارة الجامعة الإيرلندية الطلّاب بهذا القرار عبر البريد الإلكتروني، بناءً على توصيات مجموعة عمل تمّ إنشاؤها في خضمّ تحرك طالبي استمرّ خمسة أيام في الحرم الجامعي العام الماضي تنديدا بالحرب في غزة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجامعة بول فارل في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، إنّ ترينيتي كولدج ستقطع "العلاقات المؤسسية مع دولة إسرائيل والجامعات الإسرائيلية والشركات التي تتخذ من إسرائيل مقرا".

وأضاف أنّ قطع العلاقات سيستمرّ "ما دامت الانتهاكات للقانون الدولي والإنساني مستمرّة".

وكانت دبلن قد انضمّت إلى الإجراءات المقدّمة من قبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وسبق وأن اعترفت ​إيرلندا​ بدولة فلسطينية "مستقلّة وذات سيادة".