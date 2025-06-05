الصومال.. مقتل قيادي بارز في «الشباب»

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، أمس، مقتل قيادي بارز في حركة الشباب أثناء عملية نفذتها وحدة خاصة تابعة لوكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية.

ولم تكشف الحكومة الصومالية عن اسم القيادي المقتول إلا أن تقارير أشارت إلى أنه قتل في اشتباك أثناء عملية نفذتها القوات الحكومية في منطقتي «دناني» و«غندرشي» في إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو.

تجدر الإشارة إلى أن قوات وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية كثفت في الآونة الأخيرة عملياتها التي تستهدف كبار قادة حركة الشباب. وقبل أسابيع، نفذت الوكالة عملية في منطقة سبيد، أسفرت عن مقتل قائد كبير مسؤول عن تخطيط الجماعة لتنفيذ الهجمات بقذائف الهاون منذ عام 2023.