رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: اؤمن ان سوريا ولبنان يلعبان دورا رئيسيا في ازدهار الشرق الأوسط بعكس الكثير من الاميركيين

اشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الجمهوري ​جيمس ريش​ الى انه يؤمن ان ​سوريا​ و​لبنان​ يلعبان دورا رئيسيا في ازدهار الشرق الأوسط بعكس الكثير من الاميركيين.

واردف ريش في تصريح له، "سوريا ولبنان يتمتعان بتنوع ديني وعرقي كبير لا يتواجد كثيرا في دول الشرق الأوسط وهذا ينبع من تاريخهما الديني".

واوضح بانه "لولا تحول تركيز روسيا على أوكرانيا لما رأينا هذا التغيير الكبير في سوريا".