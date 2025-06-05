اشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الجمهوري جيمس ريش الى انه يؤمن ان سوريا ولبنان يلعبان دورا رئيسيا في ازدهار الشرق الأوسط بعكس الكثير من الاميركيين.
واردف ريش في تصريح له، "سوريا ولبنان يتمتعان بتنوع ديني وعرقي كبير لا يتواجد كثيرا في دول الشرق الأوسط وهذا ينبع من تاريخهما الديني".
واوضح بانه "لولا تحول تركيز روسيا على أوكرانيا لما رأينا هذا التغيير الكبير في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: اؤمن ان سوريا ولبنان يلعبان دورا رئيسيا في ازدهار الشرق الأوسط بعكس الكثير من الاميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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