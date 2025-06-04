شدد وزير ​الطاقة​ والمياه ​جو الصدي​، خلال زيارة قام بها إلى ​الكويت​، على "التعويل الدائم على موقف الكويت الاخوي ودعمها المتواصل للبنان". وعقد الصدي سلسلة اجتماعات عمل شملت: وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم، وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق سليمان الرومي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد شملان البحر ومراقب إدارة العمليات لشؤون الدول العربية في الصندوق فواز عبد العزيز العدساني. وعرض الصدي مع المسؤولين الكويتيين "الرؤية الإصلاحية لقطاع الطاقة التي يعمل عليها"، كما تناول البحث فرص الاستثمار من ناحية الإنتاج التقليدي والطاقة المتجددة.

كانت هذه تفاصيل خبر الصدي بحث مع مسؤولين في الكويت "الرؤية الاصلاحية" لقطاع الطاقة في لبنان: نعول على دعم الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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