غوتيريس عيّن جنرال ديوداتو أباغنارا قائدًا جديدًا لقوات اليونيفيل في لبنان

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، الميجر جنرال ​ديوداتو أباغنارا​، قائدًا جديدًا لقوة ​الأمم المتحدة​ الموقتة في ​لبنان​ (اليونيفيل).

وأوضح أن أباغنارا سيخلف الجنرال الإسباني أرولدو لازارو ساينز، معربًا عن خالص امتنانه لأرولدو لازارو ساينز لـ"تفانيه وقيادته لليونيفيل خلال إحدى أصعب فترات البعثة".

وأضاف "يتمتع أباغنارا بخبرة تزيد عن 36 عامًا في الخدمة العسكرية، بما في ذلك أدوار قيادية واسعة النطاق في القوات المسلحة الإيطالية. ومؤخرًا، شغل منصب قائد ورئيس اللجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L)، حيث أشرف على جهود التنسيق متعددة الجنسيات دعمًا للقوات المسلحة اللبنانية. قبل ذلك، شغل عدة مناصب رئيسية، بما في ذلك رئيس قسم شؤون الموظفين ومستشار رئيس أركان الدفاع في هيئة الأركان العامة للدفاع، وقائد لواء مشاة، ورئيس مكتب توظيف الضباط".

ومن عام 2018 إلى عام 2019، كان أباغنارا أيضًا قائد القطاع الغربي لليونيفيل في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، ترأس المجلس المشترك لمنظور النوع الاجتماعي داخل هيئة الأركان العامة للدفاع، مما يؤكد التزامه بالقيادة الشاملة والإصلاح المؤسسي، وفق بيان الأمم المتحدة.

ويأتي التعيين في ظل ترقّب بشأن قرار التمديد لعمل قوات اليونيفيل في لبنان.