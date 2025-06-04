أعلن رئيس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل سليم غزالة، في بيان، أنّه قرر عدم الترشح لرئاسة اتحاد بلديات قضاء زحلة.
وأوضح غزالة أسباب القرار، حيث أشار إلى "أنني أُعد لانطلاقة جدية وطموحة في بلدية زحلة، ولا أرغب في أن تعيقها أي مهام خارجية قد تستهلك الوقت والجهد وتبطئ زخم العمل البلدي في المدينة".
وأضاف "أرغب في تكريس كامل وقتي وطاقتي لخدمة زحلة وأهلها، لم ألمس وحدة الرؤية المطلوبة بين مختلف البلديات في ما يخصّ إدارة شؤون الاتحاد. وإني على ثقة بأن بلديات الاتحاد ستتحمل مسؤولياتها بكل كفاءة، وأتمنى التوفيق للرئيس الذي سيتم انتخابه. كما أضع خبرتي في تصرف الاتحاد بما يخدم المصلحة العامة ويدفع نحو نهضة قضاء زحلة وازدهاره".
كانت هذه تفاصيل خبر سليم غزالة أعلن عدم ترشحه لاتحاد بلديات زحلة: أرغب في تكريس كامل وقتي وطاقتي لخدمة المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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