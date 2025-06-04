الجيش: مسيّرة للعدو الإسرائيلي سقطت في خراج كفركلا وعملنا على نقلها للوحدة المتخصة للكشف عليها

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، عن "سقوط مسيّرة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة ​كفركلا​- مرجعيون".

وأوضحت أنّ "دورية من الجيش عملت على تأمين محيط سقوط المسيّرة، ونقلها إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.