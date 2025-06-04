وزير المهجرين استقبل وفدا من المنظمة الدولية للتعاون الرقمي: منفتحون على التعاون مع الهيئات الدولية

استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ​كمال شحادة​، وفدا من ​المنظمة الدولية للتعاون الرقمي​، وذلك في مقر الوزارة. وخلال اللقاء، تم عرض لخطط الوزارة في مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وبناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.

وتناول اللقاء "سبل التعاون مع المنظمة، التي تضم عددا من الدول التي تضع الابتكار الرقمي في صميم رؤاها التنموية".

وتحدث شحادة عن "أولويات الوزارة، وعلى رأسها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية الذكية، وتعزيز البنية الرقمية، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص".

وأكد شحادة أن "لبنان منفتح على التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى "أهمية دور المنظمة في دعم الدول الأعضاء عبر تبادل الخبرات وتمكين الاقتصادات الصغيرة من اللحاق بركب التحول الرقمي العالم".