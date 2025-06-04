مصطفى حمدان: المرابطون فخرنا وعزتنا وقبلتنا كانت وستبقى فلسطين التي سنحررها

عقد أمين الهيئة القيادية في حركة "​الناصريين المستقلين​- المرابطون" ​مصطفى حمدان​، لقاءً مع كوادر شبابية من مختلف مجالس المحافظات في الحركة بمناسبة ذكرى ​الاجتياح الإسرائيلي​ لمدينة بيروت في الخامس من حزيران عام 1982.

وقال حمدان "في الخامس من حزيران عام 1982، بدأ العدو اليهودي التلمودي تنفيذ القرار الأميركي الحاقد بتصفية وجود المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية، حيث بدأ القصف بغارات مكثّفة على المدينة الرياضية وشوارع الطريق الجديدة".

وأوضح أنّ "هويتنا وقبلتنا وبعدنا الرابع في ثوابتنا في الحرية والاشتراكية الإنسانية الناصرية والوحدة، كانت وستبقى أبد الدهر، فلسطين، التي سنحررها من جليلها إلى نقبها ومن بحرها الى نهرها وعاصمة الأمة من محيطها الى خليجها العربي القدس الشريف".

وأكّد أن "المرابطين فخرنا وعزتنا وهي أقوى من كل العاتيات التي مرّت علينا، نحن الباقون على العهد في مقاومة العدو اليهودي التلمودي"، مضيفًا "نختم لنقول بأننا نحن المرابطون، القابضون بأيدينا على جمر العروبة المتوهجة في ثوابتنا كنا وسنبقى جنود الثورة الناصرية الخالدة".