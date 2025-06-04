المبعوث الأميركي الخاص لسوريا: التقيت نتانياهو في القدس لمناقشة الوضع في سوريا والمنطقة

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ​سوريا​ ​توماس باراك​، أنّ التقى في القدس رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو لـ"مناقشة الوضع في سوريا والمنطقة".

ولفت إلى أنّ "ترامب يرى أن سوريا لا يمكن أن تكون منصة لأي جهة تهدد جيرانها بمن فيهم إسرائيل".

وأمس، اعتبر وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي يسرائيل كاتس، أن "الرئيس السوري ​أحمد الشرع​ مسؤول مباشرة عن كل تهديد وإطلاق نار تجاه إسرائيل". ولفت إلى "أننا سنرد على الاعتداء من ​سوريا​ بكل حزم في أقرب وقت ممكن".

وكانت قد تبنّت مجموعة تطلق على نفسها اسم "​​كتائب محمد الضيف​​"، في بيان نشرته عبر منصة "​تلغرام​"، قصف قوات الجيش الإسرائيلي المتموضعة في منطقة الجولان المحتل بصاروخين من نوع "غراد".

ويشار إلى أن هذه المجموعة أعلنت عن تأسيس نفسها في بيان نشرته في 31 أيار الماضي عبر صفحتها على "تلغرام".

وأفادت اذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الجيش قصف بالمدفعية أراضيَ سورية ردًا على إطلاق صاروخين من ​سوريا​ سقطا في ​منطقة مفتوحة​ جنوب ​هضبة الجولان​.