طالبت السفارة الأميركية في كييف، مواطني أميركا بـ"توخي أقصى درجات الحذر بسبب تصاعد القصف الروسي والمخاوف من تصاعده أكثر".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناقش معه "الهجوم الأوكراني على روسيا"، الذي استهدف مطارات عسكرية.
وأوضح ترامب، أنّ "بوتين قال إنه سيتعين عليه الرد على الهجوم الأوكراني الأخير على المطارات"، مشيرًا إلى أنّ "المحادثة مع بوتين كانت جيدة لكنها لم تسفر بعد عن سلام".
وكان قد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حول المفاوضات مع أوكرانيا في اسطنبول، إلى أنّ "النظام غير الشرعي في كييف يتحول إلى منظمة إرهابية"، وذلك بعد أيام من هجوم أوكراني استهدف مطارات روسية في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا في كييف: نطالب مواطنينا بتوخي أقصى درجات الحذر بسبب تصاعد القصف الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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