الرئاسة السورية: الشرع بحث مع قيادات وزارة الدفاع المستجدات ووجههم بتوجيهات لضمان تعزيز الأداء

أعلنت ​الرئاسة السورية​، أنّ الرئيس السوري ​أحمد الشرع​ استعرض مع "قيادات وزارة الدفاع أبرز أعمال الوزارة خلال المرحلة الماضية".

ولفت إلى أنّ الشرع استعرض أيضًا "المستجدات الراهنة والخطط المستقبلية"، ووجّه خلال الاجتماع بعدد من التوجيهات لـ"ضمان تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة".

وكان قد قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا، توماس باراك، إن الولايات المتحدة وافقت على خطة طرحتها القيادة السورية الجديدة للسماح لآلاف من المقاتلين الأجانب، الذين كانوا في السابق ضمن المعارضة، بالانضمام إلى الجيش الوطني، شريطة أن يتم ذلك بشفافية.