بوتين في اتصال مع البابا لاوون: هجوم أوكرانيا المتعمد على المدنيين يندرج بوضوح تحت مسمى الإرهاب

أعلن ​الكرملين​، أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أجرى محادثة هاتفية مع البابا لاوون الرابع بناءً على طلب بطريرك موسكو وسائر روسيا ​كيريل​"، مشيرًا إلى أنّ "بوتين أبلغ البابا لاوون تمنياته بالنجاح في خدمته الرعوية".

إلى ذلك، أكّد بوتين أن "هجوم ​أوكرانيا​ المتعمد على المدنيين يندرج بوضوح تحت مسمى الإرهاب"، معربًا عن امتنانه للبابا لاوون لاستعداده للمساعدة في حل الصراع مع أوكرانيا، مؤكدًا اهتمامه بتحقيق السلام في أوكرانيا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

كما أعرب بوتين عن "أمله في أن يعزز الفاتيكان حرية الدين في أوكرانيا بشكل أكثر نشاطًا"، وأبلغ البابا لاوون بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اسطنبول بشأن تبادل الأسرى وجثث القتلى مع أوكرانيا.